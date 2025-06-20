Работников севастопольского морга будут судить за взятки

Бывший начальник и сотрудники Севастопольского бюро судебно-медицинской экспертизы предстанут перед судом за получение 4,3 млн руб. в виде взяток, сообщили «Ъ» в прокуратуре города-героя.

По данным надзорного ведомства, бывший начальник ГБУЗС «Севастопольское городское бюро судебно-медицинской экспертизы» и завотделом судмедэкспертизы давали негласное разрешение санитарам морга получать деньги от родственников умерших за дополнительные платные услуги по бальзамированию и макияжу тел. Таким образом, с января 2023 по июль 2024 года обвиняемые получили свыше 4,3 млн руб.

Начальника и его заместителя задержали, возбудив уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Санитары обвиняются по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

Ранее в Крыму задержали руководителя сакского торгового комплекса, который пытался дать взятку сотруднику ФСБ за прекращение уголовного дела о мошенничестве https://www.kommersant.ru/doc/7806120.

Александр Дремлюгин, Симферополь