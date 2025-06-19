Крымский бизнесмен задержан за попытку дать взятку сотруднику ФСБ

В Крыму задержали руководителя сакского торгового комплекса, который пытался дать взятку сотруднику ФСБ за прекращение уголовного дела о мошенничестве. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

По версии следствия, директор предприятия, живущий и работающий в курортном городке Саки, обратился к оперативному сотруднику регионального УФСБ с просьбой «решить» вопрос о прекращении против него уголовного дела по факту хищения денежных средств путем мошенничества. За это фигурант предложил сотруднику спецслужбы 500 тыс. руб., положив их на заднее сиденье своего авто. После этого он был задержан.

В отношении менеджера возбудили новое уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере). Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде подписки о невыезде. Мужчине грозит срок до восьми лет.

Александр Дремлюгин, Симферополь