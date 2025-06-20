На переселение жителей из аварийного фонда в Краснодаре выделили 767 млн рублей

В Краснодаре на переселение людей из аварийных домов выделили 767 млн руб. С начала 2025 года переселили 175 человек, освободили 111 помещений, признанных непригодными для проживания. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

До конца декабря власти планируют расселить 632 помещения. Новые квартиры получат 1,1 тыс. жителей кубанской столицы.

В городе действует муниципальная программа по переселению людей из аварийного жилья. Владельцам помещений компенсируют стоимость недвижимости, а нанимателям муниципального жилья выделяют новые квартиры.

При переезде в муниципальное жилье семьям предоставляют квартиры с таким же количеством комнат и равноценной площадью.

Алина Зорина