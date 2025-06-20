Умер генконструктор системы ПВО Москвы Яков Безель

На 87-м году из жизни ушел академик Российской академии ракетных и артиллерийских наук и генеральный конструктор системы ПВО Москвы Яков Безель. Об этом 20 июня сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна «Алмаз-Антей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Яцина / ТАСС Фото: Владимир Яцина / ТАСС

В опубликованном некрологе Яков Безель назван «выдающимся ученым, внесшим огромный вклад в российскую науку и обороноспособность государства». Его карьера была неразрывно связана с созданием и развитием систем ПВО страны. Еще студентом он начал работу в головном НИИ-5 и быстро вошел в число ключевых разработчиков. Будучи специалистом, первым заместителем главного конструктора, а затем и главным конструктором, он участвовал в создании автоматизированных систем для радиотехнических войск и ПВО.

Главное детище Якова Безеля — создание и последующая модернизация сложнейшей централизованной ракетной системы ПВО Москвы и Московского промышленного района. Под его руководством также создавались Единая автоматизированная радиолокационная система разведки и контроля воздушного пространства, системы для погранвойск и командно-сигнальная система воздушно-космической обороны. Многие из разработанных им систем используются до сих пор.

Дмитрий Сотак