В Сочи призвали приостановить работу ТЦ во время минуты молчания 22 июня

В День памяти и скорби, который ежегодно отмечается 22 июня в годовщину начала Великой Отечественной войны, Сочи присоединится к общероссийским памятным мероприятиям. В рамках Всероссийской минуты молчания в 12:15 горожанам, организациям и гостям курорта рекомендовано на одну минуту остановить любую деятельность — от работы предприятий до движения транспорта, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Власти города призывают представителей бизнеса, в том числе торговые центры и компании разных форм собственности, временно приостановить работу, если это позволяет технологический процесс. Как отметил заместитель главы Сочи Александр Митников, память о погибших в самой трагической войне в истории страны должна быть сохранена не только словами, но и действием. Он подчеркнул, что важно, чтобы в этот момент замер и город, и его жители — от автомобилистов до сотрудников офисов.

В эфире телевидения и радио в это время будет сделана пауза, а на уличных экранах появятся кадры мемориалов, в том числе Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата. Сочи также проведет ряд памятных мероприятий: в 4:00 состоятся возложения цветов и акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны», а днем — церемонии у памятников военной истории во всех районах города.

В онлайн-формате сочинцы могут принять участие во всероссийской акции «Свеча памяти» на сайте деньпамяти.рф. Кроме того, жители региона могут подать заявки на участие в краевом творческом конкурсе «Одна на всех Великая Победа!».

Мария Удовик