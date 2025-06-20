ГК «НОСТА» откроет на Дону свой первый индустриально-логистический парк
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и девелопер группа компаний «НОСТА» договорились о сотрудничестве по проекту создания индустриально-логистического парка «Северные ворота». Соглашение стороны подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Разработкой и реализацией концепции займется Группа компаний «НОСТА» (ГК «НОСТА»). На эти цели планируется выделить около 22 млрд руб.
По информации «Агентства инвестиционного развития Ростовской области», сопровождающего проект, новый индустриальный парк площадью 60,5 гектаров построят в Аксайском районе, вблизи ростовского Северного обхода. К настоящему времени уже готова концепция индустриально-логистического парка. На реализацию проекта уйдет около 5 лет.
- Создание индустриально-логистических парков является новым направлением для ГК «НОСТА», которое она начинает развивать с Ростовской области,— отмечает генеральный директор «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» Игорь Бураков.
В концепцию парка входит пять логистических объектов и несколько объектов пищевой промышленности арендной площадью около 250 тыс. кв.м. В ходе реализации проекта инвестор и резиденты парка создадут до 2 тыс. новых рабочих мест. Техническую эксплуатацию парка обеспечит собственная профильная компания девелопера.
Группа компаний «НОСТА» с головным офисом в Краснодаре является девелопером жилой и коммерческой недвижимости. Свою деятельность она осуществляет в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Общая площадь объектов компании превышает 1,8 млн кв. м., а земельный банк составляет 480 гектаров. Сейчас в стадии реализации находятся восемь проектов в Краснодарском крае и Ростовской области, в стадии проектирования — еще девять проектов в Ростовской области и Ставропольском крае. По объему текущего строительства в Ростовской области ГК «НОСТА» входит в ТОП-10 компаний.
ООО «УК "Северные Ворота"», ИНН 6167209836 г. Ростов-на-Дону, ул. Цеховая , зд. 26
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