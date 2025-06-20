ГК «НОСТА» откроет на Дону свой первый индустриально-логистический парк

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и девелопер группа компаний «НОСТА» договорились о сотрудничестве по проекту создания индустриально-логистического парка «Северные ворота». Соглашение стороны подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Разработкой и реализацией концепции займется Группа компаний «НОСТА» (ГК «НОСТА»). На эти цели планируется выделить около 22 млрд руб.

Фото: Пресс-служба ГК «НОСТА»

По информации «Агентства инвестиционного развития Ростовской области», сопровождающего проект, новый индустриальный парк площадью 60,5 гектаров построят в Аксайском районе, вблизи ростовского Северного обхода. К настоящему времени уже готова концепция индустриально-логистического парка. На реализацию проекта уйдет около 5 лет.

- Создание индустриально-логистических парков является новым направлением для ГК «НОСТА», которое она начинает развивать с Ростовской области,— отмечает генеральный директор «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» Игорь Бураков.

В концепцию парка входит пять логистических объектов и несколько объектов пищевой промышленности арендной площадью около 250 тыс. кв.м. В ходе реализации проекта инвестор и резиденты парка создадут до 2 тыс. новых рабочих мест. Техническую эксплуатацию парка обеспечит собственная профильная компания девелопера.

Группа компаний «НОСТА» с головным офисом в Краснодаре является девелопером жилой и коммерческой недвижимости. Свою деятельность она осуществляет в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Общая площадь объектов компании превышает 1,8 млн кв. м., а земельный банк составляет 480 гектаров. Сейчас в стадии реализации находятся восемь проектов в Краснодарском крае и Ростовской области, в стадии проектирования — еще девять проектов в Ростовской области и Ставропольском крае. По объему текущего строительства в Ростовской области ГК «НОСТА» входит в ТОП-10 компаний.

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