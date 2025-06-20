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В четырех районах Оренбуржья стартовали избирательные кампании

В Оренбургской области начались четыре избирательные кампании для выборов в местные органы власти. Депутаты будут выбраны в Александровском, Адамовском, Красногвардейском и Октябрьском районах. Кандидаты смогут выдвигаться после официального опубликования решений о назначении выборов. Об этом сообщает облизбирком.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Выборы в муниципалитетах Оренбуржья проводятся из-за истечения сроков полномочий действующих органов муниципальных образований. Осенью в регионе запланировано около 450 избирательных кампаний, включая досрочные выборы губернатора.

Георгий Портнов

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