В строительство ЖК «Эльтаун» в пригороде Челябинска вложат 75,5 млрд рублей

ООО «Эльтаун Девелопмент», строящее рядом с Челябинском жилой комплекс «Эльтаун», намерено вложить в реализацию проекта до 2030 года 75,5 млрд руб. Компания планирует построить детские сады, школу, медицинский центр, круглогодичный курорт и бизнес-парк. Соответствующее соглашение с правительством Челябинской области компания подписала на ПМЭФ, сообщает пресс-служба губернатора Алексея Текслера.

Строительство «Эльтауна» началось в 2019 году. В настоящий момент там возведен приватный малоэтажный жилой комплекс с магазинами, кафе, детским садом. С 2023 года также началось строительство бизнес-парка для предприятий торговли и легкой промышленности. Общая площадь объекта составит 470 тыс. кв. м. В бизнес-парке можно будет создать 17,5 тыс. новых рабочих мест.

Круглогодичный курорт построят на территории более 35 га на берегу озера Скалистое. Сейчас идет работа над проектированием объекта.

Предполагается, что к 2030 году в городе «Эльтаун» будут проживать более 30 тыс. человек.