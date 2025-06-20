В Екатеринбурге открылся магазин бренда Putin Team в ТЦ Veer Mall
В Екатеринбурге в торговом центре Veer Mall открылся новый магазин российского бренда Putin Team Russia, сообщили в пресс-службе компании.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Бренд предлагает одежду и аксессуары, сочетающие высокое качество и «патриотичный характер». Центральным продуктом магазина стала флагманская коллекция в цветах флага Российской Федерации.
«Екатеринбург — город, который играет ключевую роль в развитии бренда, ведь именно здесь расположено производство ГК "Портновская мануфактура Shishkin" — официального производителя одежды и аксессуаров бренда Putin Team Russia»,— отметил создатель бренда Дмитрий Шишкин.