В Екатеринбурге открылся магазин бренда Putin Team в ТЦ Veer Mall

В Екатеринбурге в торговом центре Veer Mall открылся новый магазин российского бренда Putin Team Russia, сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Бренд предлагает одежду и аксессуары, сочетающие высокое качество и «патриотичный характер». Центральным продуктом магазина стала флагманская коллекция в цветах флага Российской Федерации.

«Екатеринбург — город, который играет ключевую роль в развитии бренда, ведь именно здесь расположено производство ГК "Портновская мануфактура Shishkin" — официального производителя одежды и аксессуаров бренда Putin Team Russia»,— отметил создатель бренда Дмитрий Шишкин.

Уральский дизайнер Дмитрий Шишкин открыл первый магазин Putin Team в декабре 2021 года в московском аэропорту Шереметьево. В 2022 году Дмитрий Шишкин открыл десятую точку флагманского магазина Putin Team в гостинице Hyatt Regency в Екатеринбурге. Сейчас в России работает более 50 магазинов.

Полина Щуцкая