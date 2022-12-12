В Екатеринбурге открылся флагманский магазин Putin Team

Уральский дизайнер Дмитрий Шишкин открыл в гостинице Hyatt Regency в Екатеринбурге флагманский магазин Putin Team. Это десятая точка бренда в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Идея создания бренда появилась в 2017 году в руководстве Минпромторга. Со следующего года я начал с ними сотрудничать — создавал коллекции, отрабатывал образцы, предоставлял эскизы и три года работал на репутацию, чтобы заслужить право активно использовать этот бренд»,— вспомнил господин Шишкин.

Первый магазин Putin Team был открыт в декабре прошлого года в московском аэропорту Шереметьево. В 2023 году дизайнер планирует открыть еще 20 точек, а к 2024 году — достичь 50. «Магазины в основных аэропортах мы откроем до февраля следующего года, затем перейдем в основные города-миллионники и будем открывать свои точки либо в торговых центрах, либо в объектах наподобие отеля Hyatt Regency. И если формат аэропортов — это 40-50 кв.м площади, то в торговых центрах появятся наши магазины с площадью от 100 кв.м»,— анонсировал господин Шишкин.

Он уточнил, что планирует расширять модельный ряд своих изделий. «Начинали со спорта, теперь выпускаем и классику, и кэжуал, и одежду для отдельных направлений профессионального спорта. До 2024 года стоит задача одевать человека с ног до головы по любому его запросу и на любой случай жизни»,— пояснил дизайнер.

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Катерина Якушева