Кабмин ФРГ: прямого контакта между Путиным и Мерцем нет

Прямого контакта между президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем нет, заявил официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус. Он отметил, что власти ФРГ приняли к сведению слова Владимира Путина о готовности разговаривать.

«Мы приняли к сведению эти сообщения, но прямого контакта нет»,— сказал господин Корнелиус, комментируя сообщения о готовности РФ к диалогу (цитата по «РИА Новости»).

Ранее на встрече с руководителями мировых информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума Владимир Путин указал, что Россия не отказывалась от контактов с Германией. По его словам, Москва готова к взаимодействию, если этого захочет канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Подробнее о встрече Владимира Путина с иностранными информагентствами — в материале «Ъ» «Владимир Путин бросил в себя камень».

Анастасия Домбицкая