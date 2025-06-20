В Магнитогорске завели уголовное дело после падения подростка с электросамоката

Сотрудники управления СКР по Челябинской области возбудили дело по ч. 1 ст. 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта) после травмирования подростка из-за падения с электросамоката в Магнитогорске, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным управления Госавтоинспекции по Магнитогорску, поздним вечером 18 июня 16-летний подросток на арендованном электросамокате с 17-летним пассажиром двигался по межквартальному проезду возле дома №145А по проспекту Ленина. На участке, посыпанном гравием, он не справился с управлением, транспортное средство опрокинулось. Пострадавшего со множеством травм госпитализировали.

Следователи устанавливают все обстоятельства, причины и условия, способствовавшие аварии.

Виталина Ярховска