Audi на Долгоозерной улице сбила пешехода на остановке

Нетрезвый водитель за рулем Audi допустил наезд на пешехода, который стоял на остановке около дома 49 по Долгоозерной улице. Пострадавший попал в больницу, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария с участием иномарки произошла поздним вечером 19 июня. Водитель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Land Rover. Затем автомобиль выехал влево за пределы проезжей части и сбил 37-летнего пешехода.

«В результате ДТП пешеход госпитализирован в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ»,— сообщили в полиции. Водителя Audi задержали.

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Татьяна Титаева