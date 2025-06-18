Школьники на велосипедах пострадали в двух ДТП в Петербурге и ЛО

Два 9-летних мальчика пострадали в идентичных ДТП в Петербурге и Ленобласти, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и 47-му региону.

Первый инцидент случился на у дома 38 по Дунайскому проспекту в Купчино. Школьника на велосипеде сбил 34-летний водитель «Нивы» в седьмом часу вечера.

Инцидент случился на регулируемом пешеходном переходе. Ребенок решил не слезать с двухколесного транспорта и ехать на запрещающий сигнал светофора.

Пострадавшего третьеклассника доставили в детскую городскую больницу №5. Его состояние оценивают как тяжелое.

Примерно за час до инцидента в Петербурге в Киришах на улице Мира 50-летний водитель Lada Vesta сбил ровесника третьеклассника из Купчино, который аналогичным образом решил пересечь дорогу на велосипеде вне зоны действия пешеходного перехода. Состояние пострадавшего оценивают как средней тяжести.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что двенадцатилетняя школьница пострадала в результате ДТП на Будапештской улице.

Андрей Маркелов