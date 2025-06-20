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Пять выпускников лицея Таганрога набрали по 100 баллов на ЕГЭ по физике

В Таганроге сразу пять выпускников лицея № 4 ТМОЛ получили максимальные 100 баллов по физике. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Светлана Камбулова.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Чиновница отметила, что сейчас «12 таганрогских выпускников получили 100 баллов по разным предметам. Двое из них удвоили свой успех, став 200-балльниками этого учебного года».

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что выпускница ростовской гимназии «Дар» набрала максимальные 100 баллов по русскому языку, профильной математике и истории, став первой 300-балльницей в регионе по итогам ЕГЭ-2025.

Наталья Белоштейн

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