«Интерес от вкладов смещается в сторону облигаций»

Что происходит сегодня на рынке классических инвестиций? Как меняются интерес и предпочтения инвесторов? Какие инструменты сейчас обеспечивают наиболее привлекательную доходность? Об этом экономический обозреватель Олег Богданов побеседовал с начальником управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и «Привилегии» ВТБ Асланбеком Начоевым в студии “Ъ FM” на ПМЭФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ВТБ Фото: Пресс-служба ВТБ

— Как себя чувствует инвестиционный рынок, какие направления пользуются спросом? Что сейчас отыгрывают инвесторы и игроки на рынке?

— Конечно, глобально мы не можем сейчас говорить о том, что рынок остается под давлением. Уже появляются какие-то ожидания более мягкие, несмотря на это, все равно настороженность инвесторов остается, если мы говорим о чистом рынке акций. Мы видим, что клиенты постепенно меняют свое поведение, смещается интерес от классических банковских продуктов в сторону fixed income, облигаций, потому что это позволяет зафиксировать те самые высокие ставки на более долгий срок.

— Какие истории сейчас доминируют на рынке, что в центре внимания инвесторов?

— Я бы сказал, что внутренняя история по ключевой ставке, по стоимости денег сейчас доминирует у инвесторов.

— А аппетит к риску, главная оценка, которую дает инвестиционная стратегия, он выше или ниже, чем в прошлом году, как вы оцениваете?

— Мне кажется, он явно выше, чем в прошлом году, может быть, не настолько сильно, но мы, по крайней мере, чувствуем тренд: с первого квартала активно идет приток в облигации. Дальше будет череда размещения акций и IPO, которую все ждут, я думаю, это сильно разогреет рынок. Проходит SPO «Озон Фармы», будет очень интересно посмотреть, потому что тайминг у каждой компании свой.

— Насколько поменялись клиенты за последнее время, насколько они готовы к долгосрочным стратегиям или им нужны короткие дистанции?

— Вообще, горизонт инвестирования, конечно, смещается в среднесрочные истории. Если мы говорим про акции, конечно, пока еще настороженность, то самое давление на рынок, остается. Говоря об облигациях, в первую очередь об ОФЗ, мы даже обнулили тариф, чтобы как-то поддержать интерес наших клиентов. Потому что они постепенно переходят от трехмесячных, полугодовых депозитов к двухгодовым, трехгодовым ОФЗ, и такой горизонт инвестирования рассматривают.

— А что-то на внешнем контуре сейчас интересует клиентов?

— На мой взгляд, после последнего этапа замещения, которое действительно было очень востребовано в ключе диверсификации, наверное, клиенты уже так активно на внешний контур не смотрят. Да, есть часть инвесторов, которые продолжают ориентироваться на глобальные рынки, безусловно. При этом та базовая потребность в географической диверсификации уже не настолько актуальна в новых реалиях. Что касается валютной диверсификации, те же самые замещенные ценные бумаги все равно имеют привязку к валюте, то же самое золото дает возможность спокойно держать некую позицию в валюте. Поэтому я бы сказал, что внешний контур сейчас не настолько интересен.

— А классические продукты защиты капитала насколько сейчас пользуются спросом?

— Точно пользуются спросом, потому что capital protected с текущими ставками дает очень хорошие коэффициенты участия либо выплаты, и это классная история. Кстати говоря, есть интересный кейс «Промомеда»: он недавно выпустил гибридную облигацию, то есть, с одной стороны, это облигация, а, с другой — выплаты привязаны к перформансу, то есть к показателям своих же акций. И очень хорошо все разошлось, интерес к подобным продуктам остается. Наверное, клиенты еще не готовы идти в продукты с прямым риском падения и потери некой части капитала, зато охотно заходят в классическую историю, где капитал полностью сохранен, и в зависимости от базового актива вы получаете какой-то доход, который явно выше, чем у депозита.

— Пик негативного состояния российского рынка прошел, а развернуло ли ситуацию последнее решение ЦБ?

— Знаете, тренд ставится по двум точкам, пока что мы имеем одну, но все очень надеемся на позитивный прогноз.