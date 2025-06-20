Россельхознадзор нашел массовые нарушения в белгородских магазинах сети «Маяк»

Управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям обнаружило массовые нарушения ветеринарного законодательства в принадлежащей ярославскому ООО «Восторг 76» сети магазинов «Маяк» в Белгородской области — ведомство вне плана проверило пять торговых площадок. Об этом сообщили в контролирующем органе.

На многих товарах отсутствовала маркировка, была нарушена целостность упаковки, продукты хранились без контроля температурного режима. Лабораторные исследования отобранных проб показали, что продукция подмосковного ООО «Молочная жизнь», ставропольских ИП Лукьянченко А.С и Зайцевой Я.А., ООО «Курский мясоперерабатывающий завод», Санкт-петербургского ООО «Анком» не отвечает требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности молока и молочной продукции», «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», «Пищевая продукция в части ее маркировки».

В мясной продукции были найдены компоненты, не указанные в составе. В молочной продукции выявлены отклонения по жирно-кислотному составу, растительные масла и жиры без указания на этикетке. Всего было изъято 42 кг продукции — вся она уничтожена.

Кроме того, признаны недействительными три декларации о соответствии на продукцию.

Россельхознадзор возбудил административные дела в отношении должностных лиц ООО «Восторг 76». Юридическое лицо привлечено к ответственности за нарушение требований технических регламентов по (ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ), назначены штрафы. Ведомство также внесло четыре представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

Россельхознадзор направил информацию о нарушениях владельцам и получателям небезопасной продукции, а также запросы в Роспотребнадзор, комитет по противодействию незаконному обороту промышленной продукции при правительстве Белгородской области, региональные УФНС и УФАС, управления Россельхознадзора по территориям, где действуют производители.

В мае Россельхознадзор обнаружил нарушения в курском магазине сети «Маяк».

Юрий Голубь