«Монако» выставил полузащитника Головина на трансфер

Футбольный клуб «Монако» может продать российского полузащитника Александра Головина в летнее трансферное окно. Об этом сообщает французская газета L'Equipe.

По информации источника, «Монако» необходимы средства для обновления состава, поэтому команда планирует выставить на трансфер Головина, а также французских полузащитников Магнеса Аклиуша и Элисса Бен-Сегира. Сообщается, что к игрокам нет интереса со стороны других клубов. L'Equipe пишет, что «Монако» может подписать испанского вингера «Барселоны» Ансу Фати и французского полузащитника Поля Погба, который находится без команды с ноября 2024 года.

Агент Головина Александр Клюев опроверг эту информацию, назвав ее «бредом». «Он один из лидеров клуба. И больше тут говорить нечего»,— заявил Клюев в комментарии Sport24.

28-летний Головин выступает за «Монако» с 2018 года. За 232 матча в составе клуба он отметился 34 голами и 40 передачами. В октябре 2024 года полузащитник продлил контракт с командой до 2029 года.

Таисия Орлова