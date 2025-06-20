Объем инвестиций в основной капитал Татарстана в первом квартале 2025 года составил 357,6 млрд руб., что на 38,4% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Агентство инвестиционного развития Татарстана (АИР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инвестиции в Татарстане выросли на 38,4% в первом квартале 2025 года

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Инвестиции в Татарстане выросли на 38,4% в первом квартале 2025 года

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В агентстве отметили, что с 2015 года республика занимает высокие позиции в Национальном рейтинге инвестиционного климата. С 2015 по 2017 год Татарстан был лидером рейтинга, в 2019–2024 годах держал второе место. В рейтинге 2025 года республика стала первой среди регионов, заняв второе место после Москвы.

По словам руководителя АИР Татарстана Талии Минуллиной, на Петербургском экономическом форуме Татарстан представил каталог инвестиционных предложений муниципалитетов. В него вошли 188 проектов на общую сумму 117,5 млрд руб.

По итогам 2024 года объем инвестиций в основной капитал в республике составил более 1,4 трлн руб.

Анар Зейналов