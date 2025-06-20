Татарстан занял второе место в рейтинге инвестклимата регионов

Республика Татарстан заняла второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России. Результаты рейтинга озвучило Агентство стратегических инициатив на ПМЭФ-2025. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Республики Татарстан.

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Первое место в рейтинге заняла Москва. Второе место Татарстан разделил с Нижегородской областью.

По итогам прошлого года объем инвестиций в основной капитал в республике составил более 1,4 трлн руб., что обеспечило темп роста свыше 112%. В настоящее время в регионе зарегистрировано более 183 тыс. компаний, численность занятых в малом и среднем предпринимательстве составила 641,5 тыс. человек.

«Ключевым конкурентным преимуществом Татарстана в привлечении инвестиций является скорость реализации предлагаемых решений, необходимых для успешного запуска инвестпроекта. Это касается инфраструктурного и ресурсного обеспечения, оперативности прохождения всех административных процедур», — отметил министр экономики республики Мидхат Шагиахметов.

Бизнес Татарстана за 2024 год и начало 2025 года получил финансовую поддержку на сумму свыше 100 млрд руб. Для упрощения подключения инвестиционных объектов к инженерной инфраструктуре в республике запущен «Единый кабинет согласований», который охватывает электроэнергию, газ, воду, водоотведение и тепло.

В регионе функционируют две особые экономические зоны — «Алабуга» и «Иннополис». Объем инвестиций резидентов за время их работы составил более 550 млрд руб., на территории ОЭЗ трудятся 37 тыс. человек. В Заинском районе планируется создание третьей ОЭЗ «Зеленая долина» площадью 16,5 гектара с общим объемом инвестиций свыше 15,3 млрд руб. Также в Татарстане созданы пять территорий опережающего развития и более 100 промышленных парков.

Анар Зейналов