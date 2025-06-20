В Ростовской области проведут газ в 283 школы и больницы

На Дону в 283 общеобразовательных и медицинских учреждения проведут газ по президентской программе. Этот вопрос на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) обсудили врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Помимо социальных учреждений, как отметили в ведомстве, в план-график догазификации садовых некоммерческих товариществ уже включено 1429 домов на территории 96 СНТ, расположенных в границах газифицированных населенных пунктов области.

«Всего по программе развития газоснабжения в Ростовской области на 2021–2025 годы предусмотрена газификация 343 населённых пунктов, что позволит подключить к газораспределительным сетям без малого 36 тысяч домов. Кроме того, на природный газ переведут 148 котельных,— отметили в правительстве.

Как подчеркнул на ПМЭФ Сергей Густов, с такими показателями Ростовская область вошла в топ-5 регионов по темпам догазификации.

Наталья Белоштейн