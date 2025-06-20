В Ульяновской области за пять месяцев ввели в эксплуатацию 217 тысяч квадратных метров жилья

На территории Ульяновской области с января по май текущего года сдали в эксплуатацию 217 тыс. кв. м жилых помещений, что на 10% больше результата за аналогичный период прошлого года. Соответствующие данные приводит единая информационная система жилищного строительства (наш.дом.рф).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Из этого объема 138 тыс. кв. м составляют индивидуальные жилые дома (на 17% меньше результата за пять месяцев 2024 года). В многоквартирных дома ввели 79 тыс. кв. м (+155%).

В мае общий объем введенного жилья составил 49 тыс. кв. м. Это на 32% больше показателя, достигнутого в мае прошлого года.

Руфия Кутляева