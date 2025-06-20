Стармер осудил вторжение пропалестинских активистов на военную базу Брайз-Нортон

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в пятницу осудил действия пропалестинских активистов, которые ворвались на базу военно-воздушных сил Великобритании в Центральной Англии и повредили два военных самолета.

«Акт вандализма на базе Королевских военно-воздушных сил Брайз-Нортон является позорным»,— написал британский премьер в соцсети X.

Кир Стармер призвал сограждан поддерживать тех, кто защищает британский народ, отметив, что военнослужащие «каждый день рискуют своими жизнями» ради него.

О повреждении двух самолетов из состава британских ВВС сообщила в пятницу пропалестинская организация Palestine Action. В организации заявили, что каждый день с этой базы отправляется техника на базу британских ВВС Акротири на Кипре, откуда осуществляется сбор разведданных в зоне палестино-израильского конфликта. Palestine Action обвинила британское правительство в «участии в геноциде в Газе».

Анастасия Домбицкая