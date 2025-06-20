АО «ГДГ» вложит 4,7 млрд в развитие IT-технологий в Астраханской области

АО «Глобал Диджитал Групп» намерено направить на развитие IT-технологий в Астраханской области сумму в размере 4,7 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Соответствующее соглашение на полях ПМЭФ-2025 подписали губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и председатель совета директоров АО «Глобал Диджитал Групп» Артем Пидник. Соглашение о сотрудничестве предусматривает создание до 200 новых рабочих мест.

В рамках реализации проекта в Астраханской области будут созданы благоприятные условия для развития цифровой отрасли экономики. Также речь идет о внедрении технологий искусственного интеллекта, машинного обучения и облачных вычислений.

Павел Фролов