Следственный комитет по Татарстану возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ против руководителя ООО «Инновация» по подозрению в уклонении от уплаты НДС на сумму более 36 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане директора фирмы подозревают в уклонении от налогов на 36 млн рублей

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В Татарстане директора фирмы подозревают в уклонении от налогов на 36 млн рублей

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным следствия, с января 2020 года по март 2023 года директор компании подавал в налоговую службу документы с ложными сведениями о сделках с 14 фиктивными контрагентами.

Нарушения выявили в ходе совместной работы следователей, сотрудников управления экономической безопасности МВД и налоговой службы Татарстана. Сейчас проводят обыски и другие следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

Ранее СК по Республике Татарстан возбудил уголовное дело в отношении главы компании «Стройинвест» по подозрению в уклонении от уплаты налогов на 60 млн руб.

Анар Зейналов