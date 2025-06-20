В Татарстане директора фирмы подозревают в уклонении от налогов на 36 млн рублей
Следственный комитет по Татарстану возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ против руководителя ООО «Инновация» по подозрению в уклонении от уплаты НДС на сумму более 36 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Республике Татарстан.
В Татарстане директора фирмы подозревают в уклонении от налогов на 36 млн рублей
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
По данным следствия, с января 2020 года по март 2023 года директор компании подавал в налоговую службу документы с ложными сведениями о сделках с 14 фиктивными контрагентами.
Нарушения выявили в ходе совместной работы следователей, сотрудников управления экономической безопасности МВД и налоговой службы Татарстана. Сейчас проводят обыски и другие следственные действия для установления всех обстоятельств дела.
Ранее СК по Республике Татарстан возбудил уголовное дело в отношении главы компании «Стройинвест» по подозрению в уклонении от уплаты налогов на 60 млн руб.