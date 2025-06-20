Для половины водителей «Яндекс Такси» извоз является подработкой

Для 500 тыс. водителей «Яндекс (MOEX: YDEX) Такси» извоз — подработка. Это около половины всех таксистов платформы, на них приходится более 20% всех заказов в сервисе. Об этом «Ъ» сообщил директор по работе с государственными органами «Яндекс Такси» Антон Петраков.

Водители с частичной занятостью оказывают услуги на собственных автомобилях и вносят существенный вклад в баланс спроса и предложения. Особенно в пиковые часы, отметил представитель компании.

В преддверии Петербургского международного экономического форума сервис оценил свой вклад в ВВП в размере 0,5%. Сюда входят 0,2% прямого эффекта от доходов агрегатора, водителей и партнеров платформы. А также 0,3% косвенных эффектов, состоящих из влияния «Яндекс Такси» на занятость и спрос в смежных отраслях, налоги и развитие региональных экономик.

Степан Мельчаков