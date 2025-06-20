Бывший вице-губернатор Петербурга Осеевский оценил новый кроссовер Lada Azimut
Бывший вице-губернатор Петербурга, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский на полях Петербургского международного экономического форума 20 июня изучил новый кроссовер Lada Azimut.
Фото: Андрей Маркелов / Коммерсантъ
Новинку лично продемонстрировал глава волжского автогиганта Максим Соколов. Господину Осеевскому автомобиль понравился.
«Хорошая машина, бывшие вице-губернаторы не врут»,— поделился впечатлениями глава «Ростелекома».
Ранее Ъ-СПб сообщал, что Lada Azimut официально представили на ПМЭФ-2025. Кроссовер создали на базе модели Vesta. По мнению экспертов, новинка в базовой комплектации будет стоить от 2,5 млн рублей.