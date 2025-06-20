В Аксайском районе построят новый жилой комплекс на 500 тысяч кв. м.

Рядом с ТРК «Мега» в Аксайском районе Ростовской области до конца 2032 года запланировали построить жилой комплекс более чем на 500 тыс. кв. м. Соглашение об этом во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) было подписано Ростовской областью и компанией ССК. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Параллельно с возведением многоквартирных жилых домов, на площадке построят два детских сада на 385 мест каждый, школу на 1810 мест, станцию скорой медицинской помощи и пожарное депо.

По словам главы Ростовской области Юрия Слюсаря, застройка будет полностью соответствовать принципам новой градостроительной политики.

Помимо жилищного комплекса, как ранее писал «Ъ-Ростов», в Аксайском районе появится индустриальный парк площадью 300 га. Компания «РостПромПарк» направит на эти цели 35 млрд руб.

Наталья Белоштейн