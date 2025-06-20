В Саратове проведено обследование летних кафе на проспекте Столыпина

В ходе обследования летних кафе на проспекте имени Петра Столыпина в Саратове обнаружили ряд нарушений. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Участниками выездного мероприятия стали председатель комитета муниципального контроля Лев Юсупов и председатель комитета по экономике и инвестициям Ирина Константинова. Поручение провести обследование летних кафе ранее дал глава Саратова Михаил Исаев.

Проверка показала, что ряд летних кафе, веранд и террас близ объектов общепита размещены без разрешительных документов. В администрации Саратова напомнили, что самовольное занятие территории общего пользования запрещено.

Павел Фролов