Минтруда: МРОТ поднимут выше 27 тысяч рублей в 2026 году

Минимальный размер оплаты труда в России превысит 27 тыс. руб. в 2026 году. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью «РИА Новости» на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам господина Котякова, повышение МРОТ затронет около 4,6 млн российских граждан. Окончательно его величину зафиксируют при подготовке закона о бюджете. Однако уже сегодня «с учетом сложившейся динамики уровня оплаты труда» министерство ожидает, что «в 2026 году МРОТ превысит 27 тыс. руб.».

Текущий МРОТ составляет 22 тыс. 440 руб. В России он высчитывается как 48% от медианной зарплаты в стране. Президент Владимир Путин поручил повысить показатель до 35 тыс. руб. к 2030 году.

Степан Мельчаков