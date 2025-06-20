Песков об экономике, отношениях с США, ситуации в Иране и графике президента
Во время Петербургского международного экономического форума пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам о диалоге России и США, сроках нового раунда российско-украинских переговоров, отношениях с Ираном и рабочем графике президента 22 июня. Основные тезисы — в подборке «Ъ».
Дмитрий Песков на ПМЭФ-2025 (18 июня)
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Об экономике
- Если экономика вовремя не начнет ускорение, то существуют риски рецессии в России.
О формате общения с иностранным бизнесом
- Президент России не проводит на ПМЭФ общую встречу с иностранным бизнесом, как это бывало в предыдущие годы, чтобы не компрометировать партнеров России.
О диалоге с США
- Российско-американский саммит должен стать результатом широкомасштабной работы на экспертном уровне.
- Устранение раздражителей в отношениях РФ и США будет способствовать скорейшему урегулированию на Украине.
- В Кремле не видят ничего страшного в том, что Вашингтон отложил консультации по нормализации работы дипмиссий.
Об отношениях с Украиной
- Диалог России с украинской стороной продолжается, несмотря на непредсказуемость киевского режима.
- Обмен меморандумами между Россией и Украиной состоялся, теперь сторонам предстоит обменяться позициями по проектам, которые они получили.
- Согласование (сроков) третьего раунда прямых российско-украинских переговоров ожидается на следующей неделе.
О деле Самвела Карапетяна
- Россия при необходимости будет готова оказывать всю необходимую помощь бизнесмену Самвелу Карапетяну.
О графике президента
- Насыщенный рабочий день ожидается у президента РФ Владимира Путина в воскресенье: он возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата по случаю Дня памяти и скорби, а затем побеседует с авторами нового учебника истории.
Об отношениях с Ираном
- Россия поддерживает с Ираном регулярные и тесные контакты.
- Планов по эвакуации специалистов, работающих на АЭС «Бушер», на данный момент нет.
Об участии в саммите G20
- Россия будет представлена на саммите G20 в ЮАР, о формате участия президента РФ Владимира Путина сообщат своевременно.