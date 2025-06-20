Песков об экономике, отношениях с США, ситуации в Иране и графике президента

Во время Петербургского международного экономического форума пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам о диалоге России и США, сроках нового раунда российско-украинских переговоров, отношениях с Ираном и рабочем графике президента 22 июня. Основные тезисы — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков на ПМЭФ-2025 (18 июня)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков на ПМЭФ-2025 (18 июня)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Об экономике

Если экономика вовремя не начнет ускорение, то существуют риски рецессии в России.

О формате общения с иностранным бизнесом

Президент России не проводит на ПМЭФ общую встречу с иностранным бизнесом, как это бывало в предыдущие годы, чтобы не компрометировать партнеров России.

О диалоге с США

Российско-американский саммит должен стать результатом широкомасштабной работы на экспертном уровне.

Устранение раздражителей в отношениях РФ и США будет способствовать скорейшему урегулированию на Украине.

В Кремле не видят ничего страшного в том, что Вашингтон отложил консультации по нормализации работы дипмиссий.

Об отношениях с Украиной

Диалог России с украинской стороной продолжается, несмотря на непредсказуемость киевского режима.

Обмен меморандумами между Россией и Украиной состоялся, теперь сторонам предстоит обменяться позициями по проектам, которые они получили.

Согласование (сроков) третьего раунда прямых российско-украинских переговоров ожидается на следующей неделе.

О деле Самвела Карапетяна

Россия при необходимости будет готова оказывать всю необходимую помощь бизнесмену Самвелу Карапетяну.

О графике президента

Насыщенный рабочий день ожидается у президента РФ Владимира Путина в воскресенье: он возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата по случаю Дня памяти и скорби, а затем побеседует с авторами нового учебника истории.

Об отношениях с Ираном

Россия поддерживает с Ираном регулярные и тесные контакты.

Планов по эвакуации специалистов, работающих на АЭС «Бушер», на данный момент нет.

Об участии в саммите G20