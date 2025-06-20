Волгоградская область и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве по туризму

Волгоградская область на полях ПМЭФ-2025 заключила с ОАО «Российские железные дороги» соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Волгоградская область и ОАО «РЖД» договорились развивать и цифровизировать туристскую индустрию региона, продвигать туристские продукты и сервисы, которые предоставляет компания. Также речь идет о популяризации внутреннего и въездного туризма, на железнодорожном транспорте в частности.

Губернатор Андрей Бочаров назвал ОАО «РЖД» стратегическим партнером и надежным другом Волгоградской области. По его словам, подписанный документ открывает дополнительные возможности в части получения волгоградцами лучшего сервиса и лучших предложений для отдыха и путешествий.

Гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров подчеркнул: благодаря подписанному соглашению удастся повысить турпоток в Волгоградскую область. Он отметил, что бизнес в регионе, который работает в индустрии гостеприимства, получит очередной надежный инструмент для роста продаж.

Павел Фролов