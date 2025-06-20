Ливни с градом ожидают в нескольких сибирских регионах

В ряде регионов Сибирского федерального округа прогнозируется ухудшение погодных условий в предстоящие выходные. Об этом предупредили в МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

В Новосибирской области днем 21 июня и в ночь на 22 июня ожидаются ливни, грозы и крупный град. Скорость ветра будет достигать 22 м/с. «Возможны повреждения и обрывы линий связи и электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, срывы кровель со зданий»,— говорится в сообщении главного управления МЧС по региону.

Как писал «Ъ-Сибирь», в ночь на 20 июня Карасукский и Купинский районы Новосибирской области уже оказались под ударом ураганного ветра. Были повреждены опоры ЛЭП и крыши жилых домов. В Карасукском районе для ликвидации последствий стихии ввели режим повышенной готовности.

Сильные дожди, грозы, град и шквалистые усиления ветра ожидаются в ближайшие дни и на значительной части Красноярского края. В центральных и южных районах региона сохранится сильная жара, столбик уличного термометра может подниматься выше отметки плюс 35 градусов. Схожий прогноз погоды — в Республике Хакасия. О сильных дождях с крупным градом, а также пыльной буре предупредило МЧС Республики Тыва.

Валерий Лавский