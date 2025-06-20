В двух районах Новосибирской области произошли отключения света из-за урагана

В Карасукском и Купинском районах Новосибирской области в ночь на 20 июня произошло отключение электроэнергии из-за ураганного ветра. По данным «Россети Новосибирск», были повреждены опоры ЛЭП, зафиксированы повреждения крыш жилых домов, а также деревьев.

К настоящему времени специалисты восстановили электроснабжение 80% потребителей. Работы продолжаются в Карасукском районе. Задействованы 11 бригад, около 30 человек и спецтехника.

В связи с ухудшением погодных условий «Россети Новосибирск» продлили действие режима повышенной готовности до 09:00 23 июня. По данным «Западно-Сибирского УГМС», с 20 по 22 июня на территории области ожидаются дожди, местами возможен град.

Александра Стрелкова