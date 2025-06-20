В Ставропольском крае выдача кредиток за год снизилась на 54%

В Ставропольском крае в мае 2025 года банки выдали 17 тысяч кредитных карт — на 54,4% меньше, чем годом ранее. В мае 2024 года в регионе было оформлено 37,3 тысячи карт., сообщило Национальное бюро кредитных историй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

По итогам месяца Ставропольский край занял 19 место в общероссийском рейтинге по числу выпущенных кредиток.

«Регулятор по-прежнему придерживается жесткой денежно-кредитной политики по охлаждению кредитного рынка, в том числе в части введения ограничений в отношении показателя долговой нагрузки. В настоящее время кредиторы ориентируются на заемщиков с высокой кредитоспособностью»,— пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В целом по России количество новых кредитных карт в мае составило 1,08 млн единиц, что на 53,5% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Лидерами по объему выпуска стали Москва (81,6 тыс. карт), Московская область (67,1 тыс.), Краснодарский край (53,2 тыс.), Санкт-Петербург (46,2 тыс.) и Свердловская область (35,2 тыс.).

После спада во второй половине 2024 года выдача новых кредитных карт в текущем году стабилизировалась. Однако говорить о завершении периода снижения пока рано.

Николай Аксенов