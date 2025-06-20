Спрос на противозачаточные препараты на Кубани увеличился на 9,1%

В Краснодарском крае в период с января по апрель 2025 года спрос на противозачаточные препараты увеличился на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

С начала года жители Кубани потратили на покупку гормональных пероральных контрацептивов более 451,3 млн руб. В тот же период 2024 года — 413,7 млн руб.

Наиболее популярным брендом стал «Джес», объем продаж составил 87,8 млн руб. На втором месте расположился препарат под названием «Клайра» (64,3 млн руб.), на третьем — «Ярина» (64,2 млн руб.). Далее идет «Линдинет» (27,3 млн руб.), «Жанин» (23,2 млн руб.) и «Силует» (21,3 млн руб.). Наибольший прирост показал «Планиженс», его стали покупать в 3,73 раза чаще.

Среди производителей лидирует Bayer AG, его объем продаж составил 243,9 млн руб. (+5%). На втором месте Gedeon Richter Plc — 159,9 млн руб. (+3%). Замыкает тройку лидеров АО «Фармасинтез» — 23,4 млн руб., его стали покупать чаще в 3,6 раза.

Алина Зорина