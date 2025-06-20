84 беременные студентки получили выплату 150 тысяч рублей в УР с начала года

84 беременные студентки в Удмуртии получили единовременную выплату 150 тыс. руб. с начала года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Напомним, соответствующее постановление региональное правительство приняло 20 декабря. Выплату могут получить студентки региональных СПО и вузов на очной форме обучения, вставшие на учет по беременности с 1 января и зарегистрированные по месту пребывания в Удмуртии.

По мнению собеседников «Ъ-Удмуртия», снижение рождаемости в республике, России и мире связано с большей нацеленностью современных женщин на получение образования, выстраивание карьеры и достижение материального благополучия по сравнению с воспитанием ребенка. Эксперты считают, что данная выплата в комплексе с другими федеральными и региональными мерами поддержки позволит повысить рождаемость.

Подробнее об этом читайте в материале «Учеба родам не помеха».