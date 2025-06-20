ВТБ на ПМЭФ заключил ряд соглашений о сотрудничестве

ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме подписал ряд соглашений о стратегическом сотрудничестве с министерствами и регионами. В частности, ВТБ заключил соглашение с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. Документ подписали президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин и министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков. Соглашение предусматривает расширение набора цифровых сервисов для оформления денежных выплат, социальных льгот и гарантий государственной помощи гражданам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ВТБ Фото: Пресс-служба ВТБ

«Государство очень активно проводит социальную политику. Наша задача — использовать по максимуму возможности банка ВТБ для того, чтобы повысить доступность социальной поддержки граждан, упростить ее. Наши компетенции позволяют сделать клиентский путь еще более простым, а взаимодействие человека с государством через банк — удобным и комфортным»,— сказал Андрей Костин.

Антон Котяков подчеркнул, что сегодня особую ценность составляет доступность и простота получения социальных услуг. «Благодаря сотрудничеству с банком ВТБ мы сможем сделать процессы предоставления социальной поддержки максимально бесшовными и быстрыми, опираясь на экспертизу в части повышения клиентского сервиса. Мы стремимся к тому, чтобы каждый человек получал необходимые услуги оперативно и в удобной форме, с учетом его индивидуальных потребностей и обстоятельств»,— добавил он.

Также соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ было подписано между ВТБ и Министерством промышленности и торговли России. Подписи под документом поставили заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко и заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак.

Соглашение предусматривает возможность предоставления широкого спектра продуктов Группы ВТБ предприятиям радиоэлектронной отрасли, включая поддержку инвестиционных проектов по созданию и развитию промышленного производства.

«Стратегия развития радиоэлектронной промышленности ставит перед отраслью амбициозные цели. Банк ВТБ имеет успешный опыт реализации крупнейших проектов в стратегических отраслях российской экономики. Мы готовы предоставить предприятиям радиоэлектронной отрасли дополнительные возможности для развития производственной базы и ускорения темпов выпуска конечной продукции. Заключаемое соглашение позволит объединить усилия в решении ключевых задач отрасли, обеспечения финансовой устойчивости предприятий, что в итоге будет способствовать укреплению экономики и промышленного суверенитета нашей страны»,— сказал Валерий Лукьяненко.

Еще одно соглашение о сотрудничестве ВТБ подписал с Самарской областью. Подписи под документом поставили заместитель президента-председателя правления банка Валерий Лукьяненко и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Отмечается, что документ направлен на установление партнерства, оказание финансовой поддержки развитию особых экономических зон, технопарков и индустриальных парков в Самарской области. В частности, речь идет о финансировании инвестиционных проектов по расширению производственной, инженерной и транспортной инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Тольятти».

Как отметил Валерий Лукьяненко, «банк понимает важность финансового обеспечения реализации крупных инфраструктурных проектов, нацеленных как на промышленное развитие регионов, так и на улучшение качества условий жизни людей». «Банк ВТБ уже имеет успешный опыт в поддержке и развитии региональных особых экономических зон и индустриальных парков, поэтому уверены, что наша поддержка ОЭЗ «Тольятти» будет способствовать ее развитию ускоренными темпами»,— отметил он.

По словам Вячеслава Федорищева, регион обладает мощным промышленным и научным потенциалом, а особые экономические зоны, такие как ОЭЗ ППТ «Тольятти», являются ключевыми точками роста. «Финансовая поддержка ВТБ позволит реализовать инфраструктурные и инвестиционные проекты, создать новые рабочие места и, что особенно важно, повысить качество жизни наших граждан. Партнерство с банком откроет новые перспективы и для бизнеса»,— подчеркнул губернатор.