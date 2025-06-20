Сабантуй, читка «Моабитской тетради» и вечер современной хореографии

В субботу в Казани отпразднуют Сабантуй: праздничная программа будет организована березовых рощах поселков Мирный и Дербышки, а также в лесопарке у Лебяжьих озер. В парке Черное озеро пройдет музыкально-поэтический перформанс «Моабитская тетрадь» со стихотворениями Мусы Джалиля. А на набережной озера Кабан пройдет вечер современной хореографии «В свободной форме». Также в планах: лекция от психолога на бульваре Ак Ччклр, арт-квиз по творчеству Марка Шагала, серия лекций от арт-резиденции «Реактор» и 4К-версия аниме «Акира» в кино. Подробнее — в афише «Ъ».

Программа Сабантуя

Где послушать музыку

Какие выставки посетить

Что смотреть в кино

Чем заняться еще

Программа Сабантуя

21 июня в Казани отпразднуют Сабантуй. Гулянья пройдут на трех площадках: в березовых рощах поселков Мирный и Дербышки, а также в лесопарке у Лебяжьих озер. Все площадки будут работать с 09.00 до определения главного батыра на каждой — ориентировочно до 16.00.

В Мирном на территории развернутся 11 аутентичных подворий, где пройдут мастер-классы по разным видам ремесел, татарской кухне и состязаниям. На центральном майдане выступят танцевальные и вокальные коллективы республики, а также исполнители Филюс Кагиров и Салават. В лесопарковой части поселка Мирный состоится концертная программа «Казанское гостеприимство», выставка национальных костюмов, викторины и конкурсы. На площадке «Детский Сабантуй» пройдет развлекательно-танцевальная программа, шоу мыльных пузырей и крио-шоу, народные игры и забавы для детей, творческие мастер-классы.

В лесопарке Лебяжье праздничная программа начнется с театрализованного представления «Татарстан Батырлары». На сцене на центральном майдане выступят звезды татарской эстрады Ришат Тухватуллин, Раяз Фасихов, Гульназ Асаева, Ильмира Нагимова и другие. На территории также разместят подворья с участием районов Татарстана и компании «СИБУР-Казаньоргсинтез», где будет организован концерт и спортивные состязания. Также в программу войдут творческие мастер-классы.

В Дербышках будут работать сельские подворья с участием Балтасинского и Сабинского муниципальных районов. Здесь будет представлена национальная кухня, изделия из бересты, резьба по дереву, гончарное ремесло и многое другое. Концертная программа откроется праздничным прологом и продолжится выступлениями Марата Яруллина, Ильгиза Шайхразиева, Венеры Ганеевой, ансамбля «Ворожея» и других артистов. Также будет работать площадка «Молодежный Сабантуй». Народные гулянья организуют рядом с озером Комсомольское, где обустроят фотозону, подготовят программу на сапбордах, водное шоу, показательные выступления и мастер-классы по парусному спорту.

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Где послушать музыку

20 июня в Татарской филармонии имени Тукая пройдет музыкальный интерактивный концерт в рамках тура «Кто я?» с участием шоумена, актера и телеведущего Стаса Ярушина и Музloft Band. Начало в 19.00, стоимость билетов от 1700 руб. (6+)

21 июня рэп-исполнитель PHARAOH выступит в «Татнефть-арене» в рамках гастрольного тура «10:13». Начало в 20.00, билеты от 1600 руб. (16+)

Какие спектакли посмотреть

20 июня на сцене Молодежного театра на Булаке представят спектакль «Про Федота-стрельца, удалого молодца» по пьесе-сказке Леонида Филатова. Зрителей ждет комедия с элементами русского фольклора, искрометным юмором и социально-философским смыслом на контрасте смешного и серьезного. Начало показов в 15.00 и 19.00, стоимость билетов от 800 руб. (16+)

21, 22 и 25 июня в Казанском цирке покажут спектакль «Мирас / Наследие». Это рассказ о богатой культуре татарского народа через цирковое искусство. Зрителей ждут цирковые номера, спецэффекты, музыка и хореография. Стоимость билетов от 1300 руб.

22 июня в 18.00 в театре Камала покажут спектакль «Рш» / «Марево» по одноименной повести Амирхана Еники 1962 года. Действие повести охватывает период с 1943 по 1945 год. Он — начальник отдела рабочего снабжения, она — солистка городской филармонии. Они встретились случайно на железнодорожной станции в зимний день и сразу заметили друг друга. Стоимость билетов от 290 руб. (16+)

23 июня в ТЮЗе имени Кариева состоится спектакль-квартирник «Голоса времени», где стихи Анны Ахматовой прозвучат на татарском языке. Зрители вместе с артистами пройдут непростой жизненный путь поэтессы, отразившийся в ее творчестве, узнают, почему ее псевдоним имеет татарскую этимологию. Начало в 13.00, билеты от 240 руб. (12+)

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Какие выставки посетить

Во дворе Присутственных мест Казанского кремля открылась выставка «Джаз звучит. Слышно даже в тишине», посвященная многогранному миру казанского джаза. Посетители выставки смогут погрузиться в атмосферу свободы, импровизации и ритма через призму феномена казанского джаза и судеб участников оркестра Олега Лундстрема, участники которого приехали в Казань из Китая в первой половине ХХ века. Вход свободный.

В архиве Фонда «Галеев-Прометей» заработала выставка «„Здравствуй, Леша!“ Алексей Аникеенок, Булат Галеев и казанская Оттепель». Экспозиция посвящена казанскому периоду творчества художника Алексея Аникеенка, контексту художественных и духовных поисков казанских шестидесятников и необычным пересечениям со светомузыкальными экспериментами студенческого конструкторского бюро (СКБ) «Прометей». Посетить выставку можно будет 30 июня, стоимость билета — 300 руб.

19 июня в Belova Art Gallery откроется выставка «Левитация» московской художницы Вероники Федорцовой. Принципиальную роль в искусстве художницы играют незаполненные пространства. Они одновременно делают живопись более «воздушной» и создают широкое поле для «достраивания» изображения и его интерпретации. Выставка будет работать до 28 августа, стоимость билета — 200 руб.

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Что смотреть в кино

С 19 июня в кинотеатрах начнут показывать мелодраму «Материалистка». Профессиональный брачный агент и по совместительству убежденная холостячка Люси убеждена, что знает о любви все. Но когда за ней начинает ухаживать обаятельный миллионер Рэнди, а на горизонте вновь появляется красавчик-бывший Джон, Люси понимает, что настоящая любовь не поддается никаким формулам и расчетам. (18+)

С 19 июня в казанских кинотеатрах «Киномакс» и «Синема 5» выходит в прокат аниме 2006 года «Сказания Земноморья». Его срежиссировал Горо Миядзаки — сын известного японского режиссера Хаяо Миядзаки. Действие происходит в волшебном мире Земноморье, оказавшимся в опасности из-за нарушения равновесия. Найти причину нарушения баланса сил предстоит верховному магу Ястребу и принцу Аррену. (12+)

С 24 июня в казанских кинотеатрах сети «Киномакс» покажут 4К-версию аниме «Акира». По сюжету, в 1988 году в Токио произошел загадочный взрыв, ставший началом Третьей мировой войны. Спустя 31 год на руинах вырос Нео-Токио — мегаполис, погрязший в насилии, протестах и религиозных культах. Герой по имени Канэда втягивается в опасную гонку за правдой, скрытой за военными экспериментами, и сталкивается с тайной, имя которой — Акира. (16+)

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Чем заняться еще

19 июня на бульваре Ак Ччклр пройдет встреча с психологом института и клиники «Инсайт» Эльвирой Гарафиевой на тему: «Подавленные эмоции: как они мешают жить». На встрече расскажут, как подавленные эмоции влияют на жизнь, а также об эффективных стратегиях управления стрессом и техниках для поддержания душевного равновесия в сложные моменты.

19 и 20 июня арт-резиденция РЕАКТОР проведет серию открытых лекций и кинопоказ в рамках программы поддержки творческих деятелей. 19 июня в 18.00 в Галерее современного искусства состоится лекция «Как художнику правильно составить портфолио и CV» от художниц, основательниц арт-группы «Замороженная конина» Катерины Конюхова и Насти Мороз. В это же время в Управлении кадровои политики лекцию «Традиционное убранство дома татар» прочитатет коллекционер и реконструктор татарского костюма Гульшат Нугаибекова. 20 июня в 18.20 в ДК Химиков состоится показ фильма «Казанский шов». Вход на события по бесплатной регистрации.

21 июня на территории Казанского Кремля пройдет серия открытых мероприятий. В 14.00 и 15.00 во дворе Присутственных мест выступит тюркско-татарская группа «Риваятъ» с программой «Сабантуй», а в 16.00 — на площади возле мечети Кул Шариф. В 17.00 во дворе Присутственных мест ТЮЗ имени Кариева покажет спектакль «Сабантуй». А в 19.00 здесь же состоится программа «Летний вечер под музыку» от оркестровой группы Государственного ансамбля песни и танца РТ. Вход на события свободный.

22 июня в парке Черное озеро пройдет музыкально-поэтический перформанс «Моабитская тетрадь». В центре перформанса — стихи великого поэта Мусы Джалиля. Зрителей ждут выступления известных татарстанских танцовщиков-перформеров, актеров и вокалистов, а за музыкальное сопровождение будут отвечать музыканты Yummy Music Band. Начало в 20.00, вход свободный.

24 июня в Галерее современного искусства можно будет принять участие в арт-квизе «Марк Шагал и искусство авангарда». В ходе игры участники смогут погрузиться в творчество художника Марка Шагала, чьи работы оставили неизгладимый след в истории искусства. Принять участие могут команды от двух до пяти человек. Начало в 18.30, стоимость — 300 руб. (12+)

24 июня на набережной озера Кабан пройдет вечер современной хореографии «В свободной форме», где состоятся показы молодых казанских хореографов и танцовщиков, представляющих современный и экспериментальный направления танцевального искусства. Приглашенными гостями вечера станет московская танцевальная компания SUSS. Начало в 19.00, вход свободный.

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Гузель Ахметгалиева