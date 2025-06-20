Нижегородский минтранс взыскал 14 млн рублей с администрации Бора

Суд удовлетворил заявление министерства транспорта Нижегородской области о взыскании 14,4 млн руб. из средств субсидии, предоставленной в 2020 году городскому округу Бор на строительство пешеходного моста. Этот проект сорвала компания «ИСБ», не выполнившая целый ряд других госконтрактов в регионе, поэтому мост достраивал другой подрядчик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Администрация городского округа Бор

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Администрация городского округа Бор

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В итоге выяснилось, что разница между фактически оплаченной суммой по соглашению и стоимостью работ составила более 14 млн руб. — десятую часть предоставленной субсидии. Администрация Бора отказалась добровольно возвращать деньги в дорожный фонд, ссылаясь на тяжбу с обанкротившимся подрядчиком, и минтранс обязал муниципалитет по суду.

Иван Сергеев