«Магнит» с начала года сократил число магазинов дискаунтера «Первый выбор»

Розничная сеть «Магнит» сократила количество магазинов жесткого дискаунтера «Первый выбор» в период с января по май 2025 года с 175 до 167 торговых точек. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на аналитическую компанию Infoline.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Проект «Первый выбор» был запущен в 2023 году и демонстрировал стремительную экспансию — за первый год работы сеть выросла до 60 магазинов. В 2024 году компания заявляла о планах открыть до 300 точек, однако к концу года их число не достигло и 200. В начале 2025 года развитие формата было приостановлено.

В пресс-службе «Магнита» подтвердили пересмотр параметров проекта. Представитель ритейлера отметил, что в условиях инфляционного давления компания корректирует требования к капитальным затратам и пересматривает эффективность дискаунтерного формата.

Сеть «Первый выбор» ориентирована на продажу товаров первой необходимости с акцентом на свежие овощи, фрукты, готовую продукцию и выпечку. Магазины размещаются преимущественно в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

По мнению гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, сдерживание темпов развития сети связано с перераспределением инвестиций в более маржинальные форматы. В частности, «Магнит» делает ставку на развитие магазинов «у дома» и нового формата ultra-convenience — торговых точек шаговой доступности площадью около 100 кв. м. В июне компания объявила о запуске сети такого формата под брендом «Заряд». Кроме того, продолжается интеграция активов, приобретенных в рамках сделки с «Азбукой вкуса».

Вячеслав Рыжков