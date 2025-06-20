Песков: Россия и США поддерживают контакты по Украине и по двусторонней повестке

Россия и США поддерживают контакты по различным трекам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, диалог ведется как по украинской проблематике, так и по двусторонней повестке. При этом, как заметил господин Песков, подходы сторон к вопросу о налаживании связей отличаются.

«Среди американских дипломатов существует точка зрения, что нужно напрямую увязывать процесс разгребания этого огромного количества раздражителей и процесс украинского урегулирования,— указал господин Песков (цитата по ТАСС).— Мы же считаем, что налаживание отношений и избавление от раздражителей, наоборот, будет способствовать скорейшему урегулированию».

На этой неделе в МИД РФ сообщили о том, что США отменили очередную встречу по вопросам нормализации работы дипмиссий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее говорил, что в Вашингтоне не объяснили, по какой причине встреча была отложена.

Подробнее — в материале «Ъ» «США взяли дипломатическую паузу».

Анастасия Домбицкая