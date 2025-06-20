Алексей Орлов поручил разработать прогноз развития Екатеринбурга до 2042 года

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о разработке долгосрочного прогноза социально-экономического развития города до 2042 года с ориентиром до 2045 года, сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Орлов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Алексей Орлов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Документ будет включать в себя сценарии и расчеты развития Екатеринбурга, анализ текущего состояния и факторов, влияющих на город, а также прогнозы для различных отраслей экономики. При появлении новых данных исследование будет обновляться. По готовности его представят для общественных обсуждений.

Социально-экономический прогноз развития — главный стратегический документ Екатеринбурга. Он станет основой для стратегического планирования, строительства и модернизации инфраструктуры, например, поможет определить потребности в детских садах, больницах и общественном транспорте.

Согласно данным текущего прогноза социально-экономического развития уральской столицы, к 2040 году число жителей Екатеринбурга превысит 1,7 млн человек. Главными трендами в развитии города станут высокотехнологичные и наукоемкие производства, а оборот крупных и средних предприятий увеличится с 6,8 трлн руб. в 2030 году до почти 17 трлн руб. к 2040 году.

Ирина Пичурина