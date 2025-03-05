В Екатеринбурге к 2040 году будет проживать более 1,7 млн человек

К 2040 году число жителей Екатеринбурга превысит 1,7 млн человек, сообщили в городской администрации со ссылкой на прогноз социально-экономического развития уральской столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Население города к 2030 году должно составить 1,612 млн жителей, к 2036 году — 1,674 млн, а к 2040 году — 1,739 млн. Для обеспечения жильем в городе будет введено до 1,85 тыс. кв. м в 2030 году, а до конца 2040 года — 2,1 тыс. кв. м.

Главными трендами в развитии города станут высокотехнологичные и наукоемкие производства, формирование промышленных кластеров, внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта, а высокий уровень образования, большой научный потенциал и растущие зарплаты привлекут в Екатеринбург молодежь и экономически активное население из других регионов страны. Экономика города также покажет рост: оборот крупных и средних предприятий увеличится с 6,8 трлн руб. в 2030 году до почти 17 трлн руб. к 2040 году — темп роста будет варьироваться от 107% до 111%. Доля индустриального сектора возрастет с 29,5% до 31%, а торгового — с 49,8% до 51,5%. По умеренным оценкам, средний темп роста инвестиций в 2024-2036 годах составит 106,6% — при таких показателях к 2040 году объем инвестиций превысит 1 трлн руб.

Общественные обсуждения прогноза социально-экономического развития Екатеринбурга до 2036 года с целевыми ориентирами до 2040 года пройдут с 5 марта до 3 апреля. Документ предлагает три варианта развития города: прорывной, консервативный и умеренный, причем последний считается основным.

Напомним, Екатеринбург вошел в топ-5 городов по объему строительства на январь 2025 года. В городе возводят 4,8 млн кв. м жилья, при этом на душу населения площадь составляет более 3 кв. м.

Ирина Пичурина