Беглов: «Недружественные страны хоть и ворчат, все равно любят наше искусство»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов перед началом сессии на ПМЭФ на тему взаимосвязи культуры и экономики высказался о взаимодействии с другими государствами. Глава города в своей речи затронул и недружественные страны, передает корреспондент «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Господин Беглов начал с заявления о том, что культура стала градообразующей отраслью Петербурга. Национальными символами стали созданные в Северной столице Эрмитаж, Русский музей, публичная библиотека, театры и другие учреждения. К тому же город продолжает работу в этом направлении, проводит ремонт и реставрацию значимых для культуры объектов.

«У нас большие, хорошие контакты с другими странами, дружественными. Ну даже и недружественные, они хоть на нас и ворчат или палки в колеса вставляют, но все равно любят наше искусство и любят наших артистов»,— заявил господин Беглов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что музеи показывают, как можно объединить вместе разные культурные ценности, разные традиционные ценности.

Татьяна Титаева