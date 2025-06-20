Песков: Россия и Украина совместно определят дату третьего раунда переговоров

Россия и Украина совместно определят дату третьего раунда прямых переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Дата будет определена совместно,— сказал господин Песков агентству "РИА Новости".— Две стороны — российская и украинская — будут определять».

По итогам второго раунда переговоров, проведенных делегациями двух стран в Стамбуле 2 июня, были согласованы передача Украине 6 тыс. тел военнослужащих и масштабный обмен пленными. 14 июня президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил о готовности продолжить переговоры с Украиной после 22 июня. Он подтвердил исполнение договоренностей, достигнутых сторонами конфликта в рамках второго раунда.

Как прошел второй раунд переговоров России и Украины по урегулированию конфликта — в материале «Ъ» «Вот и поговорили».

Анастасия Домбицкая