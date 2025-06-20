В Адыгее возбудили дело против местного жителя за нападение на полицейского

Следственный комитет Адыгеи возбудил уголовное дело против жителя Кошехабльского района, который напал на сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Адыгея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел днем 15 июня 2025 года. Житель района отказался выполнить законное требование участкового уполномоченного территориального отдела внутренних дел и напал на него.

Подозреваемого задержали на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти). Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Алина Зорина