Богданов: Россия продолжит контакты с США по ситуации между Ираном и Израилем

Россия поддерживает и будет продолжать контакты с США по ситуации между Ираном и Израилем, заявил специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки и замглавы МИД РФ Михаил Богданов. По его словам, в ближайшие дни количество таких контактов будет увеличиваться.

«Это представляет опасность для всех нас. И в этой связи мы будем продолжать эти контакты, в том числе с руководством Соединенных Штатов Америки»,— сказал Михаил Богданов на сессии Петербургского международного экономического форума, отметив, что «в эти дни количество таких контактов еще будет увеличиваться» (цитата по ТАСС).

Дипломат назвал ситуацию «очень опасной» в связи с тем, что удары наносятся в том числе по ядерным и энергетическим объектам Ирана. «Может произойти вытечка радиации, естественно, которая не знает границ межгосударственных,— указал он.— И это, конечно, очень опасно и для соседних стран, тем более стран Залива».

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев», ударив по крупнейшим ядерным и оборонным объектам Ирана. В тот же день Иран начал ответную операцию «Правдивое обещание-3», атаковав еврейское государство дронами и баллистическими ракетами. В последние дни ЦАХАЛ заявлял, что атаковал места производства ракет, штаб-квартиру иранского ядерного проекта, три ракетные установки в Иране.

Подробнее о развитии событий в зоне ирано-израильского конфликта — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Домбицкая