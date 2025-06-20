Ростовская область получит производство перкарбоната натрия к 2027 году

Компания «Новочеркасский перкарбонат» построит в Азове завод по производству биоразлагаемого отбеливателя перкарбоната натрия стоимостью один млрд руб. Об этом сообщает издание «Город N» со ссылкой на пресс-службу регионального Агентства инвестиционного развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Перкарбонат натрия применяется как отбеливатель и дезинфицирующий компонент в моющих средствах. В отличие от хлора и других соединений, вредных для человека и экологии, это вещество является биоразлагаемым материалом, нейтральным для окружающей среды, поясняют в сообщении.

По информации пресс-службы агентства, инвестор приобретает землю в Азове и разрабатывает проектно-сметную документацию. Заявленная мощность первых двух производственных линий составит 1 тыс. тонн продукции в месяц.

«В настоящее время в России функционирует только один завод по изготовлению перкарбоната натрия, который обеспечивает около 60% потребности отечественного рынка. Остальные 40% поставляются из Китая. Проект в Ростовской области нацелен на импортозамещение китайской продукции», — цитирует источник генерального директора АИР Игоря Буракова.

Азов станет первой донской площадкой производства перкарбоната. В дальнейшем в Ростовской области откроются другие предприятия. Окончательную реализацию проекта запланировали на 2027 год. Кроме того, в том же году «Новочеркасский перкарбонат» намерен наладить выпуск перекиси водорода до 3 тыс. тонн в месяц.

Соглашение о строительстве завода подписали на Петербургском международном экономическом форуме врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и совладелец «Новочеркасского перкарбоната» Дмитрий Величко. По данным «СПАРК-Интерфакс», вторым учредителем предприятия является Алексей Исаев. Ему принадлежит 51% акций организации, Величко — 49%. Компанию зарегистрировали в октябре 2024 года.

Валентина Любашенко