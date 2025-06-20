Суд приостановил работу шахты «Осинниковская» за нарушения промбезопасности

Осинниковский горсуд Кузбасса временно приостановил работу ООО «Шахта "Осинниковская"». Организацию привлекли к административной ответственности за нарушения промышленной безопасности (ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ), сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В ходе проверки было установлено, что в июне 2025 года при подготовительной выработки блочного конвейерного штрека организацией «были допущены нарушения требований промышленной безопасности».

ООО «Шахта "Осинниковская"» было назначено административное наказание в виде приостановления деятельности на срок 30 суток»,— говорится в сообщен

Александра Стрекова